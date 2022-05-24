Объемы заметны: Пелагею заподозрили во второй беременности

В 2019 году певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин объявили публике, что их пара распалась. Знаменитости пообещали, что сохранят добрые отношения ради их общей дочки Таисии. Однако этого не получилось.

Практически сразу последовали судебные тяжбы и дележ имущества, а певица заговорила в программе «PROновости» на «Муз-ТВ» про «третьих лиц», которые вмешались в ее семью. Публика полагает, что это новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар. Летом прошлого года спортсмен официально оформил с ней отношения.

В то же время Пелагея окончательно закрыла свою личность жизнь от народа. Как она живет, встречается ли с кем-то или, может быть, тоже вышла второй раз замуж — неизвестно.

Между тем после ее появления на празднике в честь юбилея Натальи Подольской по Сети поползли слухи о ее якобы второй беременности. Фигура артистки заметно изменилась в объемах, да и животик звезда старалась не показывать, фотографируясь с друзьями.

Пока Пелагея никак не прокомментировала эти разговоры.

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