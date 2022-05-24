«Колечко забрал. Пожалейте меня!»: Бузова потерпела крах с очередным женихом

Недавно Ольге Бузовой в Сочи прямо на сцене во время ее выступления сделал предложение руки и сердца некий незнакомец. Он встал на одно колено и протянул знаменитости кольцо. Пользователи Сети быстро вычислили, кто он такой.

Потенциального жениха зовут Роман, работает он продюсером и вовсе не свободен. Уже давно его связывают отношения с симпатичной девушкой из Краснодарского края.

На презентации журнала Voice, который ранее был известен как Cosmopolitan, Ольгу Бузову попросили прокомментировать этот факт. Звезда не стала скрывать своих чувств. Оказалось, что ей стали известны страницы его биографии.

«Замуж предложил, но колечко забрал в итоге! Опять меня пытаются использовать в своих целях. Пожалейте меня! Конечно, общение наше не продолжилось. Я девушка серьезная, у меня уже нет времени на пустые разговоры. В отличие от многих некоторых, отношения с несвободными мужчинами для меня табу», — цитирует «КП» Ольгу Бузову.

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