Настасья Самбурская вышла в свет с новым возлюбленным

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская пришла на светскую премьеру фильма «Мой папа — вождь» со своим новым возлюбленным. Таинственным незнакомцем оказался Глеб Пекли — известный стоматолог-ортопед.

Актриса была одета в коричневый кожаный плащ, а также кожаные сапоги. Глеб же надел безрукавку, бардовую кофту и джинсы.

На вопросы журналистов молодые люди отвечать не стали, а быстро удалились в зал на просмотр фильма, пишет Teleprogramma.pro.

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