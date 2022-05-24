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Настасья Самбурская вышла в свет с новым возлюбленным

Мужчина — известный врач.

Настасья Самбурская вышла в свет с новым возлюбленным
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская пришла на светскую премьеру фильма «Мой папа — вождь» со своим новым возлюбленным. Таинственным незнакомцем оказался Глеб Пекли — известный стоматолог-ортопед.

Актриса была одета в коричневый кожаный плащ, а также кожаные сапоги. Глеб же надел безрукавку, бардовую кофту и джинсы.

Настасья Самбурская с новым возлюбленным на премьере фильма «Мой папа - вождь». Фото: Teleprogramma.pro
Настасья Самбурская с новым возлюбленным на премьере фильма «Мой папа — вождь». Фото: Teleprogramma.pro

На вопросы журналистов молодые люди отвечать не стали, а быстро удалились в зал на просмотр фильма, пишет Teleprogramma.pro.

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