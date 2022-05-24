«Их много, они везде ходят»: Садальский предложил вместо Валерии и Баскова найти новые лица

Стас Садальский уверен, что наше телевидение нуждается в реконструкции.

Стас Садальский высказался о Николае Баскове и певице Валерии, которых, на его взгляд, слишком много на современном ТВ. А оно, уверен актер, уже давно нуждается в новых лицах.

«Нужны личности… Редактура будет мешать, этого можно, этого нельзя… И получится очередная Валерия с Басковым. Их много, они везде ходят. Надо меняться, а они все одну ноту долбят, нет желания утвердить новое», — сказал Стас Садальский Telegram-каналу «Звездач».

К слову, певица Валерия сама не прочь уйти на пенсию. Она говорила ранее, что не успевает за поколением тиктокеров и давно уж мечтает переселиться в загородный домик и вплотную заняться воспитанием любимой внучки Селин.

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