Ирина Безрукова предстала в плиссированной белоснежной юбке и кофте в дырочку

Ирина Безрукова стала гостьей на светской премьере фильма «Мой папа — вождь». Актриса надела плиссированную белоснежную юбку, которую сочетала с вязаной кофтой и стильными кедами.

Образ получился самым модным в новом сезоне, передает Teleprogramma.pro.

Кстати, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев говорил, что в 2022 году в тренде все «водяные» оттенки — от голубого до зеленого. А к ним присоединятся бордовый, розовый, оранжевый, разные оттенки горчичного.

Черный и белый, по его словам, всегда уместны. А так как наши люди любят привлекать к себе внимание, то в коллекциях появится еще и много «золотых» и серебристых вещей.

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