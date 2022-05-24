«У меня много запятых, очень длинная мысль»: Бузова заявила, что талантлива, как Толстой

Уверенности в себе Ольге Бузовой не занимать.

Ольга Бузова отметилась на презентации нового проекта — журнала Voice, который ранее был известен как Cosmopolitan. Ведущая не знает пределов своих возможностей. Она и на ТВ работает, и песни поет, и бизнесом занимается, и в кино, а также в театре играет… Но и это, конечно же, для нее не предел.

На пресс-подходе с журналистами Бузова заявила, что к тому же талантлива, как писатель, ну вот не хуже Толстого она!

«У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой», — процитировала «КП» Ольгу Бузову.

Знаменитость искренне считает свои посты в соцсетях очень глубокими и красиво написанными.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.