Прохор Шаляпин: «Моя мать пережила 21 судебный процесс из-за взятки в 5 тысяч рублей»

Мама Прохора Шаляпина работает сестрой-хозяйкой в Волгоградской клинической больнице № 12. В это медицинское учреждение отправляют заключенных на исправительные работы.

Недавно женщину осудили на три года и три месяца условно за получение взятки в пять тысяч рублей. По версии обвинения, мама звезды Елена Колесникова якобы несколько лет помогала заключенным избежать исправительных работ. Говорят, именно за это женщина получала денежное вознаграждение.

«Это абсолютный абсурд! — заявил Прохор Шаляпин журналисту Teleprogramma.pro на премьере фильма «Мой папа — вождь». — Мы пережили 21 судебный процесс, так устали».

По словам певца, после приговора женщина осталась работать в той же больнице.

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