Просто нимфа: Боня в струящемся платье с открытыми ногами появилась на вечеринке в Каннах

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. После съемок в шоу «Дом-2» она стала знаменитой, начала вести свой блог и работать на телевидении. Не так давно светская львица стала вести шоу «Злые языки». Она была рада вернуться на экраны.

При этом телеведущая недавно появилась на Каннском кинофестивале, что вызвало большой резонанс. А второй выход на красную дорожку звезды не состоялся.

Однако Боня не стала спешить и покидать лазурный берег. Она успела посетить виллу богатого врача, где покрасовалась у бассейна в мини-платье. А вот накануне светская львица отправилась на вечеринку.

В свете софитов она предстала в струящемся платье с открытыми ногами и шлейфом. Наряд в цветочек из летящей ткани позволил ей подчеркнуть талию и показать загорелые ноги. Она устроила дефиле на лестнице, а также фотосессию с друзьями.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Боня выглядит женственно и молодо в свои 42 года. «Красивая», «Как роскошно», «Вы просто бесподобны», «Нимфа! Какое платье», «Самая красивая», «Ох, взгляд не оторвать», «Очень эффектно! Вы очаровательная», «Ноги прям бесконечные», «Надо же так выглядеть!», «Виктория, ну просто слов нет», — прокомментировали пост подписчики.

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