Ургант признался, кого действительно боялся, когда у него на работе начались проблемы

К счастью, эти беды остались для Ивана Урганта позади.

На платформе YouTube вышел документальный фильм «Баста. Суперигра» о жизни и творчестве рэпера Басты (Василия Вакуленко).

Свою историю о музыканте рассказал в числе многих звезд и Иван Ургант. Оказалось, что его знакомство с Василием Вакуленко началось с конфликта.

«Мы познакомились заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы. В чем был конфликт, я не знаю, но подумал: такое уже не разрешимо. Но все-таки принялся налаживать этот процесс», — рассказал ведущий «Вечернего Урганта».

Впрочем, с нерушимой стеной Ивану Урганту не получилось столкнуться, Василий оказался умным человеком, способным признать свои ошибки. Ведущий в ответ решил позвать рэпера на свое шоу.

Ургант не скрыл, что даже после улаживания проблемы ему было неспокойно на душе.

«У него лицо человека, который носит с собой кастет. Вдруг он вспомнит старые обиды и даст мне в грызло? Но Вася оказался милым, добрым, открытым», — поведал Иван.

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