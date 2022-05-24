«Тимуля расплакался»: Муцениеце отвела детей Прилучного в школу перед отъездом в командировку

Актриса призналась, что наследники не привыкли к ее частым поездкам.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. После развода с Павлом Прилучным артистка призналась, что ей посыпались в руки новые предложения по работе.

Она не скрывает, что благодаря шоу «Ледниковый период» также похудела. А поклонники заметили, что Агата даже одеваться стала женственнее. Теперь она активно совмещает карьеру и материнство.

Не так давно Агата вернулась со съемок из Дагестана. Она несколько дней смогла провести с наследниками, а также посетила театр и повеселилась с друзьями. Примечательно, что накануне актриса приняла участие в фотосессии.

А вот 24 мая она отвела детей в школу. Муцениеце была в спортивном костюме и теплой жилетке. Она запечатлела Мию, которая в школе смогла поиграть с попугаем.

Однако вечером актриса отправилась в аэропорт. Ей пришлось снова уехать по работе. Она не ожидала, что дети расстроятся.

«Ну все, я помчала… Тимуля расплакался, что я уезжаю… Миюша расстроенная пошла в школу… А мне казалось, что они уже привыкли к тому, что я уезжаю часто», — написала звезда.

К слову, находится в отъезде и Прилучный, который проводит время с новой возлюбленной на море. Ходят слухи, что он даже тайно сыграл с ней свадьбу.

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