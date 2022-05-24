Савельева в трикотажном платье и мюлях отметилась на прогулке с подросшим сыном Сафонова

Саша Савельева является популярной певицей. Она много лет выступала с группой «Фабрика», но покинула коллектив, когда была беременна. Артистка счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Они уже больше 10 лет живут вместе.

О детях пара сначала не думала. Но потом им было сложно зачать малыша, поэтому рождение сына Леона для них стало настоящим счастьем. Не удивительно, что лицо крохи они до сих пор скрывают.

Не так давно супруги отпраздновали трехлетие наследника. Примечательно, что Савельева берет его с собой на тренировки по игре в теннис и даже была с ним в храме на Пасху. А вот недавно супруги уехали отдыхать.

Они проводят время на море. Певица опубликовала трогательный снимок, сделанный во время прогулки среди пальм. Саша предстала в модном трикотажном платье и мюлях. Она вела за руку подросшего наследника, облаченного в шорты и футболку.

«Когда я была маленькая, мои родители всячески старались сделать все для того, чтоб я росла в достатке и становилась полноценной личностью, отдавали меня на всевозможные кружки, на разнообразный спорт, я ездила в лагерь в Краснодарский край или мы ездили в Сочи летом (всего не перечислить, не хватит знаков). Если в семье были финансовые проблемы, старались все равно что-то купить, выкроить несколько рублей из бюджета или так сделать, чтоб я не знала о том, что существует эта проблема. Для психики ребенка важна безопасность. Оберегать свое чадо — это так естественно. Так же естественно, как хотеть, чтобы у твоего ребенка было все и даже больше… Мои слова не новы, но я просто хочу оставить это здесь. То чувство, когда каждый день твои мечты только об одном», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. «Классные такие», «Какая стрижка у пацана», «Очень мило», «Леон такой взрослый уже», «Очень стройная! Круто выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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