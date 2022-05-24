«Неоновые оттенки в тренде»: Клава Кока похвасталась хитовым летним маникюром

Клава Кока всегда отличалась особой страстью к трендам, создавая образы по последним веяниям моды. Поэтому не удивительно, что к лету она выбрала суперхитовый маникюр.

В его выборе она, к слову, руководствовалась не только своим вкусом и советами специалистов, но и прислушалась к рекомендациям своих подписчиков.

«Сделала маник по вашим идеям из прошлых комментариев», — написала Клава Кока в своем телеграме.

Стилист Словена Соколова прокомментировала для читательниц Teleprogramma.pro маникюр Клавы Коки.

«У Клавы Коки классный летний маникюр. Неоновые оттенки в тренде. Разный цвет на руках — тоже свежее веяние. Уже не выглядит интересно контрастный маникюр на нескольких пальчиках одной руки.

Что касается возраста, то если девушки 30-40 лет работают в творческой сфере или бьюти-индустрии, почему бы не носить такой маникюр. А тем, кому статус не позволяет делать ноготки яркими в повседневной жизни — могут выбрать такой вариант для отпуска. Лето, отпуск, почему бы и да!» — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории моды от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды — 4 года.

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