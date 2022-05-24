На телевидении случайно раскрыли пол ребенка Дженнифер Лоуренс

В феврале 2022 года голливудская актриса Дженнифер Лоуренс родила своего первого ребенка. 31-летняя актриса оставила эту радость только себе и своему мужу — публика так и не узнала имя, внешность и пол малыша.

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Впрочем, мальчик это или девочка, ужа, кажется, раскрыто. На днях телеведущая Эллен Дедженерес в рамках своего шоу устроила телефонный звонок молодой маме. Женщины мило побеседовали, постоянно называя ребенка бесполым словом «бэйби».

Но во время разговора шоувумен упомянула, что они с актрисой являются соседями, и иногда она слышит, как Дженнифер общается со своим малышом.

«Кстати, я иногда слышу, как ты с ним разговариваешь, — Эллен использовала именно мужское местоимение. — И это очень мило».

Зрители шоу тут же подумали, что речь идет о мальчике. Соответствующие комментарии появились под записью передачи в YouTube. Хотя большинство поклонников Лоуренс просто радо было услышать ее голос и узнать, что у актрисы все хорошо.

Напомним, после ряда романов с деятелями кино Дженнифер вышла замуж за директора художественной галереи Кука Марони. Свадьба состоялась в 2019-м, и на следующий год звезда забеременела.

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