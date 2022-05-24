«В ресторанах гудят»: Собчак рассказала, как на самом деле русские отдыхают в Европе

Так называемая журналистка Ксения Собчак знает все лучше всех. По крайней мере, она в это искренне верит. Во вторник в своих соцсетях она решила рассказать — как на самом деле наши соотечественники отдыхают в Европе. Светская львица провела свое журналистское расследование.

«Если абстрагироваться от страшилок про отмену русских, есть факты. Русские отдыхают в Монако прямо сейчас и бронируют будущее по own guest account, а если по-русски, то налом, бронируя просто звонком, подтверждая по почте», — пишет она.

А расплачиваться, по ее словам, людям удается китайской платежной системой UnionPay.

«И в ресторанах гудят. Я не представляю, чтобы Лазурка отказалась от русских денег. Никогда», — уверяет светская львица.

Вообще, Собчак в последнее время распространяет массу сплетен про своих коллег по шоу-бизнесу. Вчера не выдержал Иван Ургант и пристыдил телеведущую. Он попросил ее следить за своей жизнью и не лезть туда, куда не просят. Но это вряд ли.

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