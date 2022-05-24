Клара Новикова поддержала уехавшего из страны Максима Галкина

Как отметила артистка, она готова понять его поступок, а не осуждать юмориста.

Артистка Клара Новикова не стала осуждать юмориста Максима Галкина, который вместе со своей семьей уехал в Израиль и в родную страну не торопится возвращаться.

«Для меня Максим — интересный человек. Мне интересно с ним разговаривать и за ним наблюдать. Я вижу его эгоизм и самовлюбленность, но, наверное, он на это имеет право. Я готова его понять и не осудить его поступок. Он самостоятельный человек». Клара Новикова

По словам Клары Новиковой, актер Иван Охлобыстин, который заявил, что Галкин не является частью русской культуры, никогда ни про кого хорошо не отзывался. Он, как считает Новикова, увлечен только собой. Галкин же образованный и талантливый человек, сообщает news.ru.

Напомним, что Максим Галкин в последнее время сделал несколько противоречивых заявлений. Раньше осени он в России появляться не намерен.

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