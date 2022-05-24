Экс-участницу «Дома-2» Камилу Коробейникову задержали с наркотиками

Бывшие участники «Дома-2» периодически становятся фигурантами уголовных дел и попадают в полицейские хроники.

На этот раз под пристальным прицелом правоохранителей оказалась экс-участница «Дома-2», эффектная брюнетка модельной внешности Камила Коробейникова. На днях девушку задержали с запрещенными веществами.

Все произошло в одном из отелей Москвы. Камила Коробейникова привлекла внимание своим неадекватным поведением. Прибывшие на вызов силовики обнаружили у Камилы пакет с запрещенными веществами.

Теперь Камиле Коробейниковой грозит уголовное преследование, сообщает «СтарХит».

Напомним, Камила Коробейникова была участницей «Дома-2» в 2015 году. Под камерами брюнетка провела несколько месяцев.

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