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«Госэкзамены в МГУ на «отлично»!»: Стриженова похвасталась младшей дочкой – своей копией

Александра решила в будущем стать социологом.

«Госэкзамены в МГУ на «отлично»!»: Стриженова похвасталась младшей дочкой – своей копией
Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Александр и Екатерина Стриженова воспитали двух дочерей. Их старшая наследница Анастасия уже обзавелась семьей, подарила родителям обожаемого внука Петра.

А младшая дочка Александра поступила в МГУ на факультет социологии и теперь радует родителей хорошими оценками. Также наследница звезд занималась танцами и успела сняться в нескольких фильмах. Дочь Стриженовых унаследовала внешность мамы, поклонники ведущей частенько называют ее копией родительницы.

Екатерина Стриженова безмерно гордится дочками, в своем телегаме она показала младшую Александру и сообщила о ее успехах.

Александра Стриженова. Фото: t.me/strizhenovaekaterina

«Госэкзамены в МГУ на «отлично»! Позади — последняя сессия и выигранная олимпиада, а впереди — защита диплома! Александра, еще немного, еще чуть-чуть…» — написала Стриженова.

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