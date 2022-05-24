«Госэкзамены в МГУ на «отлично»!»: Стриженова похвасталась младшей дочкой – своей копией

Александр и Екатерина Стриженова воспитали двух дочерей. Их старшая наследница Анастасия уже обзавелась семьей, подарила родителям обожаемого внука Петра.

А младшая дочка Александра поступила в МГУ на факультет социологии и теперь радует родителей хорошими оценками. Также наследница звезд занималась танцами и успела сняться в нескольких фильмах. Дочь Стриженовых унаследовала внешность мамы, поклонники ведущей частенько называют ее копией родительницы.

Екатерина Стриженова безмерно гордится дочками, в своем телегаме она показала младшую Александру и сообщила о ее успехах.

«Госэкзамены в МГУ на «отлично»! Позади — последняя сессия и выигранная олимпиада, а впереди — защита диплома! Александра, еще немного, еще чуть-чуть…» — написала Стриженова.

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