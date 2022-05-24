Раймонд Паулс: «Десятки миллионов погибших – это ужасно»

Композитор высказал мнение о том, надо ли сносить в Риге памятник освободителям от немецко-фашистских захватчиков.

От композитора Раймонда Паулса в последнее время все чаще требуют высказать свое мнение о сложившейся политической ситуации. А еще — о том, нужно ли сносить в Риге памятники советским воинам-освободителям.

В Латвии, как и в России, Раймонд Паулс — уважаемый человек, популярный композитор. Он не боится говорить то, что думает, потому что уверен в своем жизненном опыте. Вот и на этот раз музыкант четко высказал свою позицию:

«Вокруг памятника Освободителям Риги поднят слишком большой шум. Хочу сказать лишь одно: во Второй мировой войне погибли миллионы. Нужен компромисс, чтобы не терять память об этом. Зачем нас спрашивать, если сами все решили? Зачем? Это не тот вопрос, который надо решать годами. Сами решили… Решили, так убирайте! Но есть один момент, о котором стоит подумать. Десятки миллионов погибших! Это ужасно, и из уважения к погибшим необходимо найти способ не потерять память о них», — сообщает издание «РИА ФАН».

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