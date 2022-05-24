Владимир Соловьев закудахтал, когда в очередной раз упомянул недобрым словом Екатеринбург

Телеведущий показал снимок, сделанный у Драмтеатра, где территория была завалена мусором.

Телеведущий Владимир Соловьев закудахтал во время своей программы «Соловьев Live», когда в очередной раз упомянул недобрым словом Екатеринбург. Для начала прямо в эфире он уже по традиции заговорил о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве.

Как отметил Соловьев, ему интересно, где сейчас глава региона, у которого отпуск. Телеведущий засомневался, что руководитель Свердловской области поехал на Донбасс оказывать гуманитарную помощь.

Далее Владимир Соловьев раскритиковал некоторых депутатов городской думы, которые жаловались начальству Соловьева. Закончилось все снимком, который несколько дней назад сделала в Екатеринбурге представитель МИД Мария Захарова. У Драмтеатра, где планировалось строительство храма, можно было увидеть мусор. После этого Владимир Соловьев не выдержал и начал кудахтать.

Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Его слова вызвали широкий общественный резонанс.

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