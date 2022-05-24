«У меня сложные отношения с Екатеринбургом»: Кормухина убрала негативный пост об уральской столице

Как отметила певица, она будет лучше заниматься творчеством.

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что убрала из «Телеграма» свой негативный пост об Екатеринбурге.

«Я убрала этот пост, потому что там уже все опровергли. Раз там не будет ничего, то зачем об этом писать. Собчак поторопилась уже. Пускай она делает свое дело. У меня сложные отношения с Екатеринбургом». Ольга Кормухина

Как отметила Ольга Кормухина, ей просто надоели все эти сплетни. «Я буду лучше творчеством заниматься», — заметила она.

Ранее Ольга Кормухина опубликовала в «Телеграме» тапочки и подписала: «Екатеринбург продолжает упорно биться за звание протестной столицы России. Но почему это вызывает ассоциацию с говорящими тапками наших селебов? Справа — Ургант, слева — этот», — заметила она.

Так певица отреагировала на слухи, что телеведущий Иван Ургант выступит на одном из мероприятий в уральской столице. Позже сам шоумен опроверг эту информацию.

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