Типаж тот же! Муцениеце после новостей о свадьбе Прилучного появилась с брутальным красавцем

Разговоры вокруг экс-пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не утихают уже второй год. Поклонники артистов все еще надеются, что они будут вместе, ведь предпосылки есть. С некоторых пор они помирились, стали появляться вместе в одних и тех же местах и даже провели совместный отпуск в Дубае.

Правда, актеры утверждают, что это не более чем дружба, а поездка в Эмираты — всего лишь желание порадовать сына Тимофея на день его рождения.

Окончательно расстроил Павел Прилучный поклонников, когда отправился в путешествие на Мальдивы с актрисой Зепюр Брутян. И даже появились слухи, что парочка уже поженилась. «Сам себе завидую», — написал в своем телеграме «мажор».

Блогер Лена Миро тут же посочувствовала Агате Муцениеце, дескать, та надеялась на возвращение Павла Прилучного в семью. Однако знаменитость отреагировала в ответ вполне достойно — выставила в свой телеграм-канал фотографию с брутальным красавчиком. Стоит отметить, что типаж с ее экс-супругом тот же!

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