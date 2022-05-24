Максим Галкин рассчитывает на концерты в России

Как считает Максим Галкин, ему вовсе не закрыта дорога на российскую сцену и он еще выступит перед своими поклонниками. Хоть юморист и перебрался в другую страну, он по-прежнему рассчитывает ездить с гастролями по всему миру, в том числе — посещать Россию.

Вот уже около трех месяцев Галкин вместе с женой — Аллой Пугачевой — и детьми живет в Израиле. Вернутся ли они на родину? Пока неясно. В июне этого точно не будет, потому что у пародиста в планах — тур по Израилю.

По словам Галкина, жители Израиля раскупают все билеты на его концерты, так что безработица ему не грозит. В соцсетях он утверждает:

«У меня будет много концертов по всему миру, надеюсь, и в России», — сообщило издание «РИА ФАН».

Напомним, еще недавно у Максима Галкина была отличная работа на Первом канале — он вел популярную программу «Сегодня вечером». Сейчас его место занял Николай Цискаридзе — артист балета.

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