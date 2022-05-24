«Ваня, ты мамины сапожки примеряешь?»: Подольская похвасталась роскошными подарками на юбилей

Певица отметила 40-летие. Ей прислали подарки Анита Цой и другие друзья.

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако и на сцену артистку можно увидеть регулярно. Чуть больше года назад она стала мамой во второй раз.

Певица родила второго сына Ивана. А ее старшему наследнику Артемию уже шесть лет. Вскоре она снова начала ездить на съемки и выступать. А на днях звезда отпраздновала 40-летие.

Примечательно, что Наталья устроила большую вечеринку в честь своего юбилея. Она повеселилась с друзьями и родными. На праздник пришли: Пелагея, Лариса Долина, Юлия Проскурякова и другие артисты.

Певица блеснула в белом мини-платье с пышным рукавом-фонариком. На следующий день Подольская похвасталась роскошными подарками. Она пришла в восторг от чайного набора посуды, который прислала Анита Цой с мужем.

«Как же все во время! Как я стала хотеть и любить сервизы! Боже, какая красота! Спасибо Анита Цой и Сергей», — сказала звезда.

Также ей подарили много нарядов. К ней прибежал годовалый сын, который примерил кожаные казаки. Ему также приглянулся ее цветастый платок.

«Подарки мамины! Кот в сапогах! Платок уже померили! Ваня, ты мамины сапоги примеряешь? Ты снять хочешь», — сказала артистка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что сын звезды быстро растет. «Какой он миленький», «Главный модник», «Скоро перещеголяет маму», «Раньше папина обувь шла в ход, а теперь мамина», «Дочку вам надо еще», «Как это приятно, разбирать подарочки», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!