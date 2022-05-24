Ольга Бузова гордо уселась за инструмент, но так и не смогла сыграть нормально

Ольга Бузова решила в 36 лет плотнее заняться музыкой, начав изучать ее азы. Звезда стала брать уроки нотной грамоты и игры на фортепиано у частного репетитора.

В своем телеграме певица решила показать фолловерам, чему научилась за время занятий. Ольга гордо уселась за синтезатор и с важным видом начала музицировать, но сразу же что-то пошло не так, и Бузова прекратила играть, заливаясь хохотом.

Стоит отметить, что Ольга Бузова довольно самокритична к самой себе.

«Главное — пафосно села! И сразу накосячила!» — признала знаменитость.

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