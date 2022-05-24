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Константин Эрнст с щетиной появился в эфире впервые за долгое время

Топ-менеджер заметно изменился внешне.

Константин Эрнст с щетиной появился в эфире впервые за долгое время
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст появился в эфире «Известий» впервые за долгое время. Топ-менеджер поздравил с 70-летием советника ВГТРК Владимира Кулистикова.

«Что бы ты ни возглавлял, это СМИ всегда находилось в центре внимания и было притчей во языцех. Мне давно не хватает того, что ты возглавляешь какой-то большой конкурирующий канал», — заметил Константин.

При это пользователи Сети заметили, что Эрнст внешне изменился. Впервые он появился перед публикой с заметной щетиной и не в смокинге.

Константин Эрнст в эфире «Известий»
Константин Эрнст в эфире «Известий»

В Интернете ходили много слухов об отставке Константина Эрнста. Однако официально эта информация не подтвердилась.

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