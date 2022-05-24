«Действуешь в лучшей традиции желтой прессы»: Жигалова обвинила Собчак в плагиате

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» обвинила телеведущую Ксению Собчак в плагиате.

«Включаю интервью Ксении Собчак с Дмитрием Тарасовым. Ну Тарасов-то у меня был два года назад. А тут наконец-то Собчак до него добралась. И она ему предъявляет, что он ходит и рассказывает о себе желтой прессе. Вот этой «Алене, блин!». Ксения сидит и задает ему те же самые вопросы. С одной маленькой помарочкой. Дмитрий Тарасов ей ничего не рассказал». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, у Собчак ничего не получилось у Тарасова выцепить интересное. «А я хочу сказать тебе. Ты — желтая пресса, потому что ты действуешь в лучших традициях желтой прессы. Чего только стоит случай, когда ты нам пыталась втюхать свою фейковую беременность», — заявила Алена Жигалова.

Ранее в СМИ не раз появлялись слухи о беременности Ксении Собчак. Правда, все эти разговоры оказались неправдой.

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