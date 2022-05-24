Сергей Глушко дал нелестное определение покинувшим Россию артистам

Танцовщик Сергей Глушко, известный также как Тарзан, негативно отозвался о знаменитостях, которые уехали из России. По мнению мужа Наташи Королевой, у этих звезд нет родины.

Глушко убежден: те, кто уехал, уже не вернутся обратно, путь для них закрыт. Он считает, что это очень некрасиво со стороны эмигрировавших звезд — «огрызаться» на нашу страну:

«Мне их жалко, потому что это люди без родины, люди, предавшие память своих отцов, которые погибали за право нас быть на этой земле», — сообщает издание «РИА ФАН».

Напомним, среди уехавших за рубеж — Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и другие знаменитости.

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