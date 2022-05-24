Сама женственность: Муцениеце в пудровом платье в пол со струящимися рукавами предстала на съемке

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис. Она снялась в десятках разных кинолент. Агата не скрывает, что для нее большой работой стала сериал «Закрытая школа».

Она признавалась, что потом ей очень хотелось активно строить карьеру, но она вышла замуж за Павла Прилучного и родила двоих детей. Лишь после развода со звездой «Мажора» стала участвовать в большом количестве новых съемок.

По мнению поклонников, Агата похорошела и стала более женственно одеваться. Ее можно увидеть в стильных костюмах. А вот на днях она приняла участие в фотосессии.

Актриса примерила необычные луки. Она покрасовалась в пудровом платье в пол со струящимися рукавами. Она скрыла изъяны фигуры. При этом Муцениеце сделала укладку с крупными локонами и нежный макияж.

Наряд с длинной накидкой в ультрамодном цвете вызвал восторг у поклонников. Агату осыпали комплиментами поклонники. Многие признались, что она похорошела. «Ой, вас не узнать», «Просто очаровательна», «Безумно хорошенькая», «Выглядите бесподобно», «Какая прелестная», «Ну что за красотка! Образ так вам идет! Ангельски нежно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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