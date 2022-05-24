Талантлив во всем: Рики Мартин получил главную роль в сериале

Livin’ la Vida Loca, друзья! Пуэрториканский певец Рики Мартин возвращается к актерскому ремеслу.

Он заявлен на главную мужскую роль в женском комедийном сериале потокового сервиса Apple TV+ под названием Mrs. American Pie («Миссис Американский пирог»). Партнершами голосистого мачо в новой картине станут Кристен Уиг, Элисон Дженни и Лора Дерн. Последняя является исполнительным продюсером проекта.

Как отмечает издание Deadline, 50-летний артист ищет больше ролей в кино, и данный сериал является отличной возможностью для него проявить свой актерский талант.

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Комедия из десяти эпизодов станет экранизацией романа Джульетты Макдэниел. По сюжету отчаянная женщина пытается прорваться в высшее общество курортного города Палм-Бич (Флорида).

Напомним, что Рики Мартин ранее появлялся в таких сериалах, как «Лодка любви», «Центральная больница», «Ты — моя жизнь», «Хор» и «Американская история преступлений». Но знаменитому певцу явно хочется больше актерской славы.

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