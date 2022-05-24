«Бедность — это то, чего я не хочу допустить»: Бузова не побрезгует стать официанткой

Ольга Бузова дала понять, что никак не может допустить в своей жизни одного — и это бедность. Если придется, поющая телеведущая даже готова пойти простой официанткой, лишь бы заработать денег. Тяжелой работы светская львица не гнушается. Кстати, Вера Брежнева раскрыла свои таланты в новом амплуа, она занялась благотворительностью — поп-дива трудится грузчиком на складе в Польше.

Только перебравшись за границу, актриса театра и кино со слезами на глазах жаловалась в интервью, что скопленных ею денег хватит на 3-4 месяца.

«Бедность — это то, чего я ни в коем случае не хочу допустить в своей жизни. Я всегда буду работать. И пойду, если надо, официанткой, для меня это не проблема.

Мы раньше смеялись над возможностью закрытия социальных сетей, не могли предположить, что это действительно произойдет.

Мне часто задавали вопросы: «Если не Интернет, то что?» Я говорила — телевидение. «А если не телевидение?» Ну зачем вообще об этом думать, зачем эти мысли в космос посылать? Я востребованная телеведущая, у меня огромное количество проектов.

Я знаю, что я профессионал, и люди знают это тоже и мечтают со мной работать. Будут концерты, будут спектакли, будут новые проекты, будет кино. Главные мои роли еще не сыграны», — приводит Woman.ru слова Ольги Бузовой.