«Надеюсь, в этом причина»: Жигалова объяснила, почему Эмина не было на премии «Жара» в Москве

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» объяснила, почему музыканта Эмина Агаларова не было в Москве на премии «Жара».

«Премия прошла при полном аншлаге. Кого там только не было. Все соскучились друг по другу. Мы все там дружно тусили семь часов». Алена Жигалова

Как заметила Алена Жигалова, все прошло в лучших традициях Эмина Агаларова. «Кстати, самого Эмина там не было. Я была в непонятках, где же Эмин. Оказалось, что у него концерт в Минске и поэтому он пропустил премию «Жара». Я надеюсь, что в этом причина, а не в чем-то другом», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что фестиваль «Жара» пройдет летом в Казахстане. Мероприятие намечено с 25 по 28 июля.

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