«Приварю мигалки, наждаком зачищу швы, пожалеет Галкин, что уехал из Москвы»: Шнуров выпустил клип

Певец высмеял в своей новой работе российский автомобиль «Москвич».

Музыкант Сергей Шнуров в своем новом клипе высмеял возвращение в России к производству автомобиля «Москвич». Новый хит лидера группы «Ленинград» вмиг занял первое место в трендах YouTube.

«Приварю к нему мигалки, наждаком зачищу швы, пожалеет еще Галкин, что уехал из Москвы. Что за чудо-юдо, рыба-кит, я уже такое видел где-то, по дороге едет и кипит». Сергей Шнуров

В новом «произведении» Шнуров заявил, что с виду такой автомобиль «точно может покалечить». При этом он заметил, что на «Москвичах» «раньше ездили на юг».

По сюжету клипа, автомобиль у его хозяев никак не заводится. Реанимировать его удается только с «толкача», однако через несколько метров машина все равно глохнет.

Ранее Сергей Шнуров объявил, что возвращается с группой «Ленинград» на сцену.

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