Слипшиеся волосы, посиневшие губы: Брежнева в жилетке грузчика явила «честное» лицо народу

Экс-солистка группы «ВИА Гра» нашла себе новое применение. Пока артистке не до концертов.

Вера Брежнева с головой ушла в благотворительность. Знаменитость устроилась в центр распределения гуманитарной помощи беженцам из Украины, обосновавшись в Польше. На личной страничке микроблога экс-солистка группы «ВИА Гра» постит свежие кадры, то и дело показывая, как она упаковывает коробки с помощницами. При этом внешний вид жены музыкального продюсера Константина Меладзе далек от гламурного. Брежнева трудится самым обычным грузчиком, иногда ей даже приходится выгружать тюки из фур.

На свежем фото Вера предстала в оранжевой жилетке грузчика и белых перчатках. Лицо артистки осунулось, под глазами пролегли тени и мешки, волосы будто слиплись, а губы почему-то отдают синюшным оттенком, так, словно они заветрились. При этом певица светится довольной улыбкой, показывая всем, что она гордится своим трудом.

А вот музыкального продюсера Константина Меладзе рядом с Верой Брежневой почему-то нет. Похоже, певица пока мало интересуется концертами, даже в наряде грузчика она старается находить позитивные моменты.

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