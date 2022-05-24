«Справа – Ургант, слева – этот»: Кормухина сравнила Екатеринбург с говорящими тапками селебов

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» высказалась о столице Среднего Урала – Екатеринбурге.
«Екатеринбург продолжает упорно биться за звание протестной столицы России. Но почему это вызывает ассоциацию с говорящими тапками наших селебов? Справа — Ургант, слева – этот».
Ранее светская львица Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант может стать ведущим мероприятия в Екатеринбурге «Ночь музыки». Фестиваль пройдет в конце июня.
Позже Иван Ургант заметил, что эта информация не является правдивой. В эти же сроки он уже приглашен на другое мероприятие.
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