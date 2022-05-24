Как приготовить оригинальную закуску на мангале
Видео
Разгромный обзор: битва стилей Екатерины Андреевой и Екатерины Стриженовой
Видео

«Справа – Ургант, слева – этот»: Кормухина сравнила Екатеринбург с говорящими тапками селебов

Как отметила певица, город упорно продолжает биться за звание протестной столицы России.

«Справа – Ургант, слева – этот»: Кормухина сравнила Екатеринбург с говорящими тапками селебов
Ольга Кормухина. Фото: Global Look Press

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» высказалась о столице Среднего Урала – Екатеринбурге.

Тапочки
Тапочки. Фото: «Телеграм» Ольги Кормухиной

«Екатеринбург продолжает упорно биться за звание протестной столицы России. Но почему это вызывает ассоциацию с говорящими тапками наших селебов?  Справа — Ургант, слева – этот».

Ольга Кормухина

Ранее светская львица Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант может стать ведущим мероприятия в Екатеринбурге «Ночь музыки». Фестиваль пройдет в конце июня.

Позже Иван Ургант заметил, что эта информация не является правдивой. В эти же сроки он уже приглашен на другое мероприятие.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

ЕкатеринбургИван УргантОльга Кормухина