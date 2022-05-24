«Справа – Ургант, слева – этот»: Кормухина сравнила Екатеринбург с говорящими тапками селебов

Как отметила певица, город упорно продолжает биться за звание протестной столицы России.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» высказалась о столице Среднего Урала – Екатеринбурге.

«Екатеринбург продолжает упорно биться за звание протестной столицы России. Но почему это вызывает ассоциацию с говорящими тапками наших селебов? Справа — Ургант, слева – этот». Ольга Кормухина

Ранее светская львица Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант может стать ведущим мероприятия в Екатеринбурге «Ночь музыки». Фестиваль пройдет в конце июня.

больше по теме Ургант высмеял глупую ошибку Собчак, которая поспешила со сплетнями Иван Ургант попросил людей доверять только проверенным источниками информации.

Позже Иван Ургант заметил, что эта информация не является правдивой. В эти же сроки он уже приглашен на другое мероприятие.

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