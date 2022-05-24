«Дать себе время и слушать свои мысли»: Регина Тодоренко покинула Россию

Популярная телеведущая совсем скоро станет мамой во второй раз.

Телеведущая Регина Тодоренко в соцсетях сообщила, что уехала из России. Сейчас она находится на отдыхе на Бали.

«За время путешествия понимаешь, что съемки за границей — не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли». Регина Тодоренко

Напомним, что Регина Тодоренко — жена музыканта Влада Топалова. До последнего времени она активно работала и только перед самым рождением второго малыша решила перевести дух.

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Кстати, звезда лишь недавно проговорилась, что станет мамой во второй раз. Она долгое время скрывала от своих подписчиков свое интересное положение.

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