«Обижена на Сулеймана и ненавидит Хюррем»: почему Махидевран не удержала султана

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу дала понять, что читая сценарий, она из раза в раз удивлялась тому, какие ошибки совершала Махидевран султан, пытаясь вернуть себе любовь повелителя.

В документальном фильме «Создание легенды», снятом после выхода на экран турецкого сериала «Великолепный век», Халит Эргенч объяснил, почему Махидевран султан стала для султана Сулеймана бледной тенью с появлением славянской фаворитки. Дело в том, что Хюррем султан вела себя рядом с падишахом так, словно она была ему ровней. Безусловно это интриговало и восхищало повелителя Османской империи. Для 16 века такое поведение среди женщин, да и к тому же обитательниц гарема, было неслыханным. Именно поэтому султан Сулейман питал такую глубокую слабость к Хюррем султан.

Естественно, выбор падишаха задевал и ранил черкешенку Махидевран султан. Пытаясь вернуть себе любовь султана Сулеймана, она из раза в раз совершала ошибки, только отдаляясь от повелителя.

«Она обижена на Сулеймана и ненавидит Хюррем. Для Махидевран это очень важно — почему я? Почему мне не удалось его подчинить, а он покорился Хюррем», — описывает чувства Махидевран султан Нур Феттахоглу.

Кстати, Мерьем Узерли считает, что ее персонаж в бедах черкешенки совсем не виноват. «Все говорят: почему Махидевран не удержала Сулеймана. Он просто полюбил другую, поэтому-то она его и потеряла. Так что Хюррем не виновата! Иногда мы что-то выигрываем в жизни, а иногда теряем. Вот и все», — заверила Узерли.

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