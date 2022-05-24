Почему Хюррем султан не смогла переманить Ибрагима пашу в союзники — ответ Мерьем Узерли

В документальном фильме «Создание легенды», снятом после выхода на экран турецкого сериала «Великолепный век», Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан так и не смогла переманить Ибрагима пашу на свою сторону, сделав его своим союзником.

По словам актрисы, Хюррем и Ибрагим очень похожи — они оба борются за право быть рядом с султаном Сулейманом. И славянская фаворитка повелителя, как считает Узерли, как никто другой могла бы понять то, что чувствовал Ибрагим паша, его мотивы. Это могло бы сделать их друзьями. Разумеется, стоит не забывать, что Хюррем все-таки женщина, ее положение в корне отличалось от того, которое занимал Ибрагим, будучи мужчиной, да еще и Великим визирем Османской империи.

«Они могли бы стать друзьями. Но рядом с султаном Сулейманом есть только одно место. Поэтому им никогда не договориться», — заверила Узерли.

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