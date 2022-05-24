Прохор Шаляпин: «Максим Галкин решил, что он – царь, бог и рупор»

Певец высказался в отношении своего коллеги по шоу-бизнесу.

Максим Галкин уже несколько месяцев живет в Израиле вместе с Аллой Пугачевой и их общими детьми. Юморист сбежал в сложное для России время и отправлял из заграницы агрессивные высказывания в отношении нашей страны.

Многие коллеги по шоу-бизнесу считают, что Максим перегнул палку. По их мнению, ему больше не вернуть доверие россиян.

«Максим Галкин у нас сильно переоценен. В России очень много талантливых людей. Но почему-то Галкин делал чуть ли не все передачи на Первом канале, будто у нас в стране больше нет талантливых молодых ведущих. И, наверное, он решил, что он – царь и бог, рупор», — заявил Прохор Шаляпин Teleprogramma.pro.

При этом Шаляпин добавил, что Пугачева и Галкин – граждане России, они имеют право вернуться.

«Они имеют право и на другую точку зрения. Но это не значит, что с ними должны соглашаться», — отметил певец.

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