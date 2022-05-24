«Побываю обязательно»: Александр Маршал пообещал в ближайшее время выступить в Мариуполе

По словам музыканта, пока у него, к сожалению, нет праздничного настроения.

Музыкант Александр Маршал в шоу «Антонимы» заявил, что в самое ближайшее время даст концерт в Мариуполе. В июне певец будет отмечать день рождения. Ему исполнится 65 лет.

«Не знаю насчет дня рождения, но я там побываю обязательно в Мариуполе. Я с удовольствием. Просто день рождения — это не праздник. Нет праздничного настроения. Буду немного не прав. Появится оно, когда я пойму, что все пришло к общему знаменателю». Александр Маршал

Как отметил Александр Маршал, Украина должна быть. «Там потрясающие люди. У меня там друзья», — заявил Александр Маршал.

Напомним, что Александр Маршал — бывший участник культовой российской группы «Парк Горького». Лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».

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