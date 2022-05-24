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Мерьем Узерли объяснила, почему ее Хюррем так отчаянно любила султана Сулеймана

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дала понять, что славянская рабыня повелителя хотела заполучить все внимание Сулеймана. Поэтому она так сильно ревновала его к Ибрагиму паше.

Мерьем Узерли объяснила, почему ее Хюррем так отчаянно любила султана Сулеймана
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

В документальном фильме «Создание легенды», в котором рассказывается о съемках турецкого сериала «Великолепный век», приведены и интервью со звездами исторического проекта. Так, описывая характер султана Сулеймана, Мерьем Узерли дала понять, почему ее Хюррем так отчаянно любила повелителя.

Славянская фаворитка падишаха не желала делить его внимание и привязанность даже с близкими соратниками. К примеру, Хюррем султан ревновала повелителя Османской империи к Ибрагиму паше куда сильнее, нежели к молоденьким наложницам в гареме. Так, хасеки султана Сулеймана понимала, что именно Великий визирь Османской империи представляет для нее наибольшую угрозу, имея влияние на повелителя.

«Сулейман очень эмоциональный, чувствительный человек. При этом уравновешенный и дипломатичный. К примеру, если кто-то совершал проступок, он не стал бы сразу говорить: ты поступил плохо, тебя ждет казнь. Султан всегда пытался посмотреть на ситуацию с двух сторон. Он мудрый человек с большим сердцем. Очень сильный», — заверила Узерли.

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