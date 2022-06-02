Ольга Сутулова и Евгений Стычкин рассекретили пол новорожденного ребенка

Актерская пара состоит в браке уже десять лет.

1 июня в Международный день защиты детей стало известно, что актриса Ольга Сутулова родила второго ребенка своему мужу Евгению Стычкину. Об этом сам актер поделился в личном микроблоге. Также пара не стала скрывать пол новорожденного малыша: у них родился мальчик. И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Звездная чета принимает поздравления от друзей и поклонников.

«Поздравляю! Ура!» — одной из первых написала Ксения Раппопорт.

Напомним, 42-летняя артистка раскрыла свою беременность в мае, во время премьеры нового фильма. Причем на тот момент она находилась уже на последних сроках.

Для звездной пары это уже второй ребенок, в октябре 2020-го у Ольги и Евгения родился сын Михаил. Теперь у Стычкина шестеро детей: у него также есть взрослая дочь от студенческой любви Юли Жемчуговой и три ребенка от первой жены, пианистки Екатерины Сканави.

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