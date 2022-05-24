«Там живут сестры»: Варшавер рассказал об «украинских сотках» своей жены под Днепропетровском

По словам директора «Ленкома» с расширенными полномочиями, там живут родственники его супруги.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro высказался об «украинских сотках» своей жены, которые были задекларированы.

«Это кому-то хочется, чтобы у моей жены было несколько участков. У нее в тридцати километрах от Днепропетровска, где жили ее родители, имеется 50 соток земли. Там ее сестры выращивают огурцы, редиску и все остальное. Картошку, которой кормятся всю зиму. Вот таким богатством располагают. Но это не ее. Там живут сестры». Марк Варшавер

При этом Варшавер заметил, что его семья все-таки указывает в декларации эту землю.

«У жены там живут две сестры. У каждой сестры еще по двое детей. Такая большая семья имеет 50 соток земли, где они кормятся всю зиму. Это деревня. Слава Богу все у них там хорошо», — заявил Марк Варшавер.

Напомним, что недавно все деятели культуры отчитались о своих доходах за прошлый год. В списках была фамилия Марка Варшавера и его жены, где на супругу были записаны земельные участки, находящиеся на Украине.

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