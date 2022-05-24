«Я бы посоветовал ей не лепить, что попало»: Лоза ответил Собчак, которая потеряла его в соцсетях

По словам музыканта, он каждый день высказывает свою позицию.

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro ответил светской львице Ксении Собчак, которая его потеряла в соцсетях.

«Я бы посоветовал ей не лепить, что попало. Сейчас закрыли некоторые иностранные соцсети. Естественно, что я в них молчу. Но есть другие соцсети — «Телеграм». Есть «ВКонтакте», «Одноклассники». Я в России, а она — нет. Я же не буду специально уезжать из России, чтобы что-то опубликовать». Юрий Лоза

По словам Юрия Лозы, он каждый день высказывает свою позицию. «Рассказал недавно о новой песне. Каждый день у меня публикации», — заявил Юрий Лоза.

Ранее Ксения Собчак заявила: «Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот, где действительно опасность таится».

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