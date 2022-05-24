Вместо сцены: потерявшая звездный лоск Вера Брежнева в одежде грузчицы начала танцевать бачату на складе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сейчас живет в Польше, куда приехала из Италии, оставив мужа Константина Меладзе. Тут она в одиночку стала работать на складе грузчицей и упаковщицей вещей для украинских беженцев.

На складе Брежневой приходится разгружать фуры, комплектовать наборы. Для этого она переодевается в одежду попроще и утеряла былой звездный лоск. Иногда волосы она убирает в хвост, даже не расчесывая.

На новых кадрах Брежнева показала, как разучивает бачату – выдалась свободная минутка, и она решила провести ее с пользой, веселясь и вспоминая, видимо, как раньше блистала на сцене. Правда, теперь вместо роскошных концертных нарядов — жилетка грузчиц, на вместо сцены – склад.

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