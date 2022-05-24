«Что тут будут делать – другой вопрос»: Красовский — о возможном возвращении Галкина и Пугачевой

Телеведущий Антон Красовский в шоу «Антонимы» заявил, что недавно у него состоялся разговор с товарищем, который призывает дойти до Львова.

«Мой друг, ватник, известный дизайнер одежды говорит: «Аллу Борисовну Пугачеву верните. Алла Борисовна — это все-таки символ России». А я ему отвечаю: «Слушай, ну любой человек может вернуться. И Алла Борисовна, и Максим. Что они тут будут делать – это другой вопрос. Но Россия – свободная страна. Никто не запрещает возвращаться». Антон Красовский

Антон Красовский также задался вопросом, думает ли возвращаться на родину певец Борис Гребенщиков, который перевел украинцам 12 миллионов долларов в качестве помощи.

«Или он уже купил на кладбище Пер-Лашез место. Я бы тоже там приобрел два на один. Иосиф Бродский похоронен, как известно, в Венеции. Борис Борисович, сколько русских детей и инвалидов вы могли бы поддержать. Я не буду говорить. Я не буду говорить, как люди с возрастом глупеют», — заметил Антон Красовский.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже три месяца находятся в Израиле. В родной стране раньше осени они точно не появятся.

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