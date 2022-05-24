А как же муж? Лера Кудрявцева замечена в объятиях другого

Более того, телеведущая призналась мужчине в любви при всех.

Телеведущая Лера Кудрявцева в браке с хоккеистом Игорем Макаровым уже почти 10 лет. За это время она родила ему дочь Марию. Но, судя по всему, что-то в личной жизни у них идет не так, раз теледива позволяет себе млеть в объятиях другого и признаваться в любви.

Кудрявцева была замечена обнимающейся с коллегой Андреем Разыграевым. Они тепло прижались друг у другу, сфотографировались на память, и снимок разошелся по Интернету. При этом, он написал много слов про дружбу, а она в ответ сделала признание.

«Люблю тебя, мой дружище», — написала блондинка.

Кудрявцева давно неравнодушна к Разыграеву, они вместе летали на отдых и постоянно общаются. Притом что существование дружбы между мужчиной и женщиной подвергается сомнениям постоянно.

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