«Никогда не был моим другом»: Ярмольник ответил Охлобыстину после сравнения с абстрактным объектом

По словам телеведущего и актера, его добрые дела видели все, кроме Ивана.

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник в беседе с Teleprogramma.pro ответил своему коллеге Ивану Охлобыстину, который сравнил его с неким абстрактным объектом.

«Я его не обсуждаю. Про Ивана Охлобыстина спрашивайте у Ивана Охлобыстина. Что значит абстрактный объект? Иван Охлобыстин никогда не был моим другом. Я не знаю, что он про меня сказал плохого или хорошего». Леонид Ярмольник

Как отметил Леонид Ярмольник, его коллега заблуждается. «Если Иван Охлобыстин думает, что я не сделал ничего хорошего, то пусть он спросит у своих друзей – делал ли я что-то хорошее. Это видели все, кроме Охлобыстина», — заявил Леонид Ярмольник.

Ранее Иван Охлобыстин сказал про Леонида Ярмольника: «Никому он зла не сделал, как, впрочем, и хорошего. Абстрактный объект. В жизни у меня такая компания, что, каких бы мнений политических и идеологических не придерживались, все равно понимаем, что мы — орда. Нас нельзя разлучить!».

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