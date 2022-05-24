Звезда на пляже: Елизавета Туктамышева в бикини блеснула декольте без пуш-ап

По окончании сезона многие звезды российского фигурного катания разлетелись кто куда с намерением хорошенько отдохнуть. Алина Загитова, например, посетила Мальдивы и Дубай, где успела отметить свой день рождения.

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Елизавета Туктамышева отдыхает на одном из островов на Мальдивах. И тоже не скупится на фотографии для подписчиков, без стеснения публикуя кадры в купальнике. На этот раз фигуристка позировала после купания в черном бикини и засветила свое декольте без пуш-ап. Туктамышева при этом пожаловалась, что наплавалась до покраснения в глазах.

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