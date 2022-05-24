«Серьезные отношения»: названо имя предполагаемого любовника Максима Галкина

После громкого разоблачения Маргариты Симоньян личной жизни Максима Галкина и его ориентации многие не верят в искренность отношений между шоуменом и Аллой Пугачевой. Журналист Наталья Радулова в своем Telegram-канале назвала предполагаемого любовника Галкина, с которым он встречается долгие годы и который вхож в нынешнюю семью телеведущего и Примадонны. Это, якобы, олигарх Михаил Прохоров.

«Много лет ходят слухи, что у Прохорова серьезные отношения с Галкиным — он чуть ли не свадьбу Максику с бородой-Примадонной организовал», — цитирует Экспресс-газета Радулову.

Якобы, миллионер с Галкиным регулярно встречаются на самых разных курортах и мероприятиях, а сейчас семью телеведущего с Аллой Пугачевой Прохоров содержит в Израиле, куда сам не так давно прилетел.

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