На двух стульях: Волочкова в миниатюрных шортах раскинулась в шпагате на ресепшене салона красоты

Звезда сцены Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который на этот раз провела в Турции. Балерина первым делом отправилась наводить лоск в салон красоты, но не смогла лишить себя удовольствия еще и раскинуться в шпагате.

Поперечной растяжкой Волочкова щегольнула прямо на ресепшене заведения. Она расположилась на двух стульях и прямо в мини-шортиках раскинула ноги в стороны. Поддержкой ей стали два стула, под каждую ногу.

Балерина ранее оправдалась за слухи о депортации из Турции. Она подчеркнула, что все у нее благополучно и без эксцессов, поэтому как бы ни мечтали хейтеры, проблем и скандалов у нее не случилось.

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