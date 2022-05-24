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На двух стульях: Волочкова в миниатюрных шортах раскинулась в шпагате на ресепшене салона красоты

Балерина прилетела из Турции в Москву.

На двух стульях: Волочкова в миниатюрных шортах раскинулась в шпагате на ресепшене салона красоты
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Звезда сцены Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который на этот раз провела в Турции. Балерина первым делом отправилась наводить лоск в салон красоты, но не смогла лишить себя удовольствия еще и раскинуться в шпагате.

Поперечной растяжкой Волочкова щегольнула прямо на ресепшене заведения. Она расположилась на двух стульях и прямо в мини-шортиках раскинула ноги в стороны. Поддержкой ей стали два стула, под каждую ногу.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Балерина ранее оправдалась за слухи о депортации из Турции. Она подчеркнула, что все у нее благополучно и без эксцессов, поэтому как бы ни мечтали хейтеры, проблем и скандалов у нее не случилось.

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